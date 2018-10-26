У Туреччині дві жінки буквально провалилися під землю, коли у них під ногами звалився тротуар.
Інцидент трапився у провінції Діярбакир на півдні Туреччини, повідомляє IBT.
На відео, опублікованому турецькою службою безпеки видно, як дві жінки йдуть по тротуару і провалюються вниз разом з бетонним покриттям у хмарі пилу.
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Жінки, одна з яких лікар, а друга медсестра, отримали численні забої.
Раніше Факти ICTV писали, що у Торецьку (Донецька область) на шахті Торецьквугілля стався обвал.
Фото: Скріншо із відео
Відео: Fine Witness
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