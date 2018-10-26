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Розбещував 11-річну: в Бердичеві затримали тренера спортшколи

У Бердичеві затримали тренера спортивної школи за підозрою у розбещенні 11-річної дівчинки.

На Житомирщині у місті Бердичеві вчора правоохоронці затримали тренера спортивної школи, якого підозрюють у розбещенні 11-річної дівчинки.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, тренера затримали у приміщенні навчального закладу.

Перед цим до поліції звернулась жителька Бердичева з повідомленням про вчинення розпусних дій відносно її неповнолітньої доньки. Жінка розповіла, що педофілом виявився тренер місцевої спортивної школи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх). У ході слідчих заходів поліцейські встановили причетність 56-річного тренера до вчинення розпусних дій відносно дівчинки.

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Вчора після затримання чоловікові оголосили про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Затриманому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Розслідування цієї справи триває.

До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.

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