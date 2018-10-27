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Аварія на перегонах у Кривому Розі: момент наїзду на глядачів потрапив на відео

З’явилося відео моменту наїзду на глядачів під час перегонів у Кривому Розі.

Відео публікує Перший городской.

Водій машини під номером 25 не впорався з керуванням, коли виконував каскадескій трюк. Він на великій швидкості влетів у натовп глядачів. За попередньою інформацією у машини відмовили гальма.

Читайте: Не помістилися в салон: п’яна жінка везла 3 дітей у багажнику

Нагадаємо, що  у результаті сьогоднішньої аварії на автодромі Кривбас-екстрім постраждали чотири людини – дві жінки і дві дитини.

ФОТО: Перший городской

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