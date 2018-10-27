PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У США невідомий розстріляв людей у синагозі - багато загиблих/

У США невідомий розстріляв людей у синагозі – багато загиблих

У синагозі в американському місті Піттсбург невідомий чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого загинули 8 людей, з них двоє – поліцейські.

Поліція

За інформацією телеканалу KDKA, нападник веде перестрілку зі співробітниками поліції. Двоє співробітників поліції загинули.

Зазначається, що стрілянина почалася під час суботньої молитви. Стрілок кричав: “Ці євреї повинні померти”. Ним виявився 46-річний чоловік, його затримали.

Департамент громадської безпеки Піттсбурга підтвердив факт стрілянини та рекомендував місцевим мешканцям не покидати своїх домівок.

Крім цього, закрився університет Карнегі-Меллон, розташований поруч.

BREAKING: Police: Pittsburgh synagogue shooter is in custody; many injuries, including 3 officers shot. pic.twitter.com/2xm1jw4bst

Читайте: Відмовили гальма: у Кривому Розі під час перегонів авто в’їхало у глядачів

До речі, 24 жовтня в супермаркеті Джефферсонтауна (штат Кентуккі, США) невідомий застрелив двох осіб.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стриптизер і прихильник Трампа: хто такий відправник бомб Цезар Сайок
У США телеведучу NBC звільнили за расизм
Трамп сказав, яка “найгірша подія” трапилася з Росією
Сенат США
Розсилка бомб у США: підозрюваному висунули звинувачення
Чорна пантера, Трамп і єдиноріг – трендові костюми на Хеллоуін 2018
Зробимо, як потрібно: США анонсували нові санкції проти РФ
Джон Болтон
Росія має піти з Криму та Донбасу – Болтон
Бомба
Розсилка бомб в США: поліція затримала підозрюваного – ЗМІ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка