У синагозі в американському місті Піттсбург невідомий чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого загинули 8 людей, з них двоє – поліцейські.

За інформацією телеканалу KDKA, нападник веде перестрілку зі співробітниками поліції. Двоє співробітників поліції загинули.

Зазначається, що стрілянина почалася під час суботньої молитви. Стрілок кричав: “Ці євреї повинні померти”. Ним виявився 46-річний чоловік, його затримали.

Департамент громадської безпеки Піттсбурга підтвердив факт стрілянини та рекомендував місцевим мешканцям не покидати своїх домівок.

Крім цього, закрився університет Карнегі-Меллон, розташований поруч.

BREAKING: Police: Pittsburgh synagogue shooter is in custody; many injuries, including 3 officers shot. pic.twitter.com/2xm1jw4bst

— NBC News (@NBCNews) 27 октября 2018 г.

До речі, 24 жовтня в супермаркеті Джефферсонтауна (штат Кентуккі, США) невідомий застрелив двох осіб.