У Шрі-Ланці охоронець екс-міністра нафтової промисловості відкрив вогонь по людях, коли його клієнт намагався потрапити на робоче місце.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
– Охорона міністра, якого відправлено у відставку, відкрила вогонь і поранила трьох людей. В острівній державі поглибилась конституційна кризу , що виникла після того, як президент звільнив прем’єр-міністра та призначив нового, – йдеться у повідомленні.
Поліція зазначає, що охоронець почав стріляти, коли Арджуна Ранатунга, міністр нафтової промисловості у кабінеті колишнього прем’єр-міністра Раніла Вікремезінге, намагався увійти до офісу на державному підприємстві Ceylon Petroleum Corp.
Читайте: У США невідомий розстріляв людей у синагозі – багато загиблих
Повідомляється, що міністру Ранатунга нічого не загрожувало, але охоронець з незрозумілої причини відкрив вогонь.
Наразі його заарештовано, ведеться розслідування.
Нагадаємо, у центрі Києва пара на Maybach прострелила ногу чоловікові біля бару.
Фото: Majorosl66/Dreamstime.com