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Охоронець екс-міністра Шрі-Ланки відкрив вогонь по людях, є поранені

У Шрі-Ланці охоронець екс-міністра нафтової промисловості відкрив вогонь по людях, коли його клієнт намагався потрапити на робоче місце.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

– Охорона міністра, якого відправлено у відставку, відкрила вогонь і поранила трьох людей. В острівній державі поглибилась конституційна кризу , що виникла після того, як президент звільнив прем’єр-міністра та призначив нового, – йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що охоронець почав стріляти, коли Арджуна Ранатунга, міністр нафтової промисловості у кабінеті колишнього прем’єр-міністра Раніла Вікремезінге, намагався увійти до офісу на державному підприємстві Ceylon Petroleum Corp.

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Повідомляється, що міністру Ранатунга нічого не загрожувало, але охоронець з незрозумілої причини відкрив вогонь.

Наразі його заарештовано, ведеться розслідування.

Нагадаємо, у центрі Києва пара на Maybach прострелила ногу чоловікові біля бару.

ФотоMajorosl66/Dreamstime.com

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