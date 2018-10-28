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Землетрус в Одесі: жителі міста відчули сильний поштовх

У Румунії в ніч на 28 жовтня стався землетрус магнітудою в 5,7 балів. Відлуння відчули в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

Епіцентр землетрусу знаходився в районі селища Командеу.

У Румунії магнітуда поштовхів досягала 5,7 балів, в той час як в Україні – до 3,5 балів.

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У соцмережах повідомляють, що землетрус відчували жителі Одеси, Ізмаїла, Білгорода-Дністровського, Рені. Поштовхи також відчувалися в Болгарії та Молдові.

Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча на глибині 150 км.

– На території України в Одеській області відчувались незначні коливання без негативних наслідків. Жертв та руйнувань незафіксовано, – зазначили у прес-службі ДСНС України.

Раніше Факти ICTV писали, що в Азовському морі стався землетрус магнітудою 4,7 бала. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 км.

Фото: dreamstime.

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