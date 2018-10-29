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Криваве зіткнення грузинів та українців у Польщі: двоє у лікарні

У польському Гданську грузини напали на українців із ножем. У результаті конфлікту двоє людей отримали серйозні поранення і доставлені в лікарню.

Конфлікт двох грузинів із трьома громадянами України стався 20 жовтня у Гданську, повідомили в поліції.

– Два громадянина Грузії прийшли до трьох українців. Між чоловіками сталася сварка. У якийсь момент один із них витягнув ніж і напав на своїх супротивників.

Після цього інциденту нападники втекли. Жертви з України з травмами були доставлені в лікарню, на щастя, їхнє життя у безпеці, – додали в поліції.

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Наступного дня двох грузинів віком 27 та 37 років затримали в одній із квартир у Гданську.

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Криваве зіткнення грузинів та українців у Польщі: двоє у лікарні / 2 фотографии

Чоловіки знали, що їх розшукують, тому змінили свою зовнішність, відрізавши волосся. Під час обшуку квартири поліцейські виявили ніж.

Підозрюваних доставили в прокуратуру, їм висунуто звинувачення.

Раніше 20-річний український студент влаштував п’яну ДТП у Польщі. В результаті аварії загинула студентка з України.

Фото: Поліція Гданська

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