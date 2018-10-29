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Левиця напала на 4-річну дівчинку під час виступу у цирку (18+)

У Краснодарському краї у селі Успенському під час виступу цирку-шапіто на 4-річну дівчинку напала левиця.

Про це повідомляють Кубанські новини.

У стані травматичного шоку дівчинка була доставлена у місцеву лікарню. Їй вже зробили операцію.

Співробітники поліції затримали власника пересувного цирку Мондіаль, Це 51-річний приватний підприємець. Вилучено огорожу арени.

Порушено кримінальну справу.

Відео 18+.

Читайте: У Росії канатоходець зірвався з-під купола цирку

До речі, чоловік залишився без обох рук, коли спробував погодувати 13 тигрів, які сиділи у клітці.

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