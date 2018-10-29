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Нігерійські пірати захопи судно з українцем і ще 10 моряками

Біля узбережжя Нігерії ще в суботу, 27 жовтня, пірати захопили судно Pomerania Sky, на борту перебували 8 поляків, 2 філіппінця і українець.

Pomerania Sky

Про це інформує радіо RMF.FM.

Рано вранці до судна, яке прямувало під прапором Ліберії, пірати підпливли на двох моторних човнах.

За попередньою інформацією, ніхто з команди корабля під час захоплення не постраждав. При цьому екіпаж встиг передати сигнал SOS.

Читайте: Нигерийские пираты захватили в плен украинского моряка

Поки немає офіційної інформації, яка б підтверджувала, що на борту захопленого судна був громадянин України.

Водночас, глава МЗС України Павло Клімкін повідомив про звільнення команди швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах.

– Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу, – написав він у Twitter.

Фото: marinetraffic.com

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