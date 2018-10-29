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Під час виступу Ніка Вуйчича у Львові померла дитина

Під час виступу мотиваційного тренера Ніка Вуйчича на Арені Львів раптово помер один з глядачів.

Інформацію про загибель 16-річного хлопця підтвердили у Нацполіції у Львівській області, передає ZAXID.NET.

Юнакові стало погано близько 20.00. Медики проводили всі необхідні реанімаційні заходи, однак врятувати хлопця не змогли.

Ознак насильницької смерті не виявлено. Призначена експертиза, яка встановить причину загибелі. За неофіційною інформацією, у померлого була вада серця.

Читайте: Правила життя Ніка Вуйчича 

Нагадаємо, що вчора на стадіоні Арена Львів уперше у Львові виступив автор книги Життя без обмежень Нік Вуйчич.

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