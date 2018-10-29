У Павлограді (Дніпропетровська область) невідомі жорстоко побили активіста Національних дружин Юрія Малімонова.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова осередку партії Національний Корпус у Павлограді.
– Нашому активісту Національних дружин Юрію Малімонову проломили голову. Зараз ми в хірургії. На Юру напали зі спини, залили балоном і проломили голову кастетом, зламали щелепу, – повідомив він.
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На його думку, причиною нападу є боротьба з наркорекламой.
Поки інші деталі інциденту невідомі.
Нагадаємо, 22 вересня на Єврейській вулиці в Одесі сталася стрілянина – невідомі поранили активіста Олега Михайлика.
Фото: Facebook.
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