PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Стрілянина в школі США: 1 дитина у критичному стані/

Стрілянина в школі США: 1 дитина у критичному стані

В одній зі шкіл Північної Кароліни (США) сталася стрілянина, в ході якої щонайменше одна дитина отримала поранення.

Про це повідомила місцева поліція в Facebook.

Інцидент стався в понеділок вранці в школі міста Матьюс.

– Один школяр був поранений і доставлений в лікарню, характер його пошкоджень ще невідомий. У зв’язку з інцидентом був затриманий інший школяр, – йдеться в повідомленні поліції.

Читайте: Відмовили гальма: у Кривому Розі під час перегонів авто в’їхало у глядачів

Пізніше поліцейські повідомили, що жертва знаходиться в критичному стані.

До речі, 24 жовтня в супермаркеті Джефферсонтауна (штат Кентуккі, США) невідомий застрелив двох осіб.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Страшний Білий дім: Меланія і Дональд Трамп на Хелловін 2018
США направлять тисячі військових на кордон з Мексикою
Українські воїни пробігли Марафон Морської піхоти у США
4,5 км/сек і збільшена дальність: США випробували ракету-перехоплювач
Охоронець екс-міністра Шрі-Ланки відкрив вогонь по людях, є поранені
Стриптизер і прихильник Трампа: хто такий відправник бомб Цезар Сайок
Поліція
У США невідомий розстріляв людей у синагозі – багато загиблих
У США телеведучу NBC звільнили за расизм
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка