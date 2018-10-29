В одній зі шкіл Північної Кароліни (США) сталася стрілянина, в ході якої щонайменше одна дитина отримала поранення.

Про це повідомила місцева поліція в Facebook.

Інцидент стався в понеділок вранці в школі міста Матьюс.

– Один школяр був поранений і доставлений в лікарню, характер його пошкоджень ще невідомий. У зв’язку з інцидентом був затриманий інший школяр, – йдеться в повідомленні поліції.

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Пізніше поліцейські повідомили, що жертва знаходиться в критичному стані.

До речі, 24 жовтня в супермаркеті Джефферсонтауна (штат Кентуккі, США) невідомий застрелив двох осіб.

Фото: dreamstime.