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У Львові водій покусав поліцейського і намагався з’їсти права

Затриманий порушник вже притягався до відповідальності за управління транспортом в нетверезому вигляді та мав при собі підроблене посвідчення водія.

У Львові патрульні затримали порушника на BMW, який зробив розворот в недозволеному місці.

За даними поліції, водій спочатку визнав факт порушення і передав документи інспекторам. У момент перевірки з’ясувалося, що на водія оформляли протокол на управління транспортом в нетверезому вигляді.

Раптом водій вирвав своє посвідчення і почав тікати. У процесі затримання чоловік звернув у трубочку водійське посвідчення і намагався проковтнути документ.

При спробі витягти водійське посвідчення, чоловік укусив патрульного за палець.

Пізніше чоловік добровільно віддав зім’яте посвідчення.

Під час перевірки були виявлені невідповідності: відрізнялися категорії, на зворотному боці не було зазначено кінцевий термін дії посвідчення, хоча на лицьовій частині він був. Також викликав сумнів спосіб нанесення тексту на посвідченні.

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Чоловіка після оформлення всіх адміністративних матеріалів доставили у відділення поліції, де слідчий вилучив документ на експертизу.

Нагадаємо, їзда без водійського посвідчення в Україні є серйозним порушенням ПДР і карається штрафом.

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