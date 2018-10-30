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НП на російському авіаносці Адмірал Кузнєцов – травмовано 4 людей

У Мурманську в ніч проти 30 жовтня затонув найбільший в Росії плавучий док ПД-50 – під час планового виходу з нього авіаносця Адмірал Кузнєцов.

Адмірал Кузнєцов

При затопленні плавучого дока постраждали 4 людини, двоє з них знаходяться в реанімації міської лікарні Мурманська, повідомляє ТАСС з посиланням на медиків.

За попередньою інформацією видання, сам корабель Адмірал Кузнєцов пошкоджень не отримав – його відбуксирували на інший суднобудівний завод.

Водночас, Інтерфакс повідомляє з посиланням на джерела, що авіаносець отримав пошкодження, коли на палубу корабля впав кран.

Попередньо – причиною НП з плавдоком могли стати перебої в електропостачанні.

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Нагадаємо, в Одесі в порту американський корабель пошкодив причал.

Фото: militaryarms.ru

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