У Мурманську в ніч проти 30 жовтня затонув найбільший в Росії плавучий док ПД-50 – під час планового виходу з нього авіаносця Адмірал Кузнєцов.

При затопленні плавучого дока постраждали 4 людини, двоє з них знаходяться в реанімації міської лікарні Мурманська, повідомляє ТАСС з посиланням на медиків.

За попередньою інформацією видання, сам корабель Адмірал Кузнєцов пошкоджень не отримав – його відбуксирували на інший суднобудівний завод.

Водночас, Інтерфакс повідомляє з посиланням на джерела, що авіаносець отримав пошкодження, коли на палубу корабля впав кран.

Попередньо – причиною НП з плавдоком могли стати перебої в електропостачанні.

Читайте: Танкер зруйнував особняк 18 століття в Стамбулі

Нагадаємо, в Одесі в порту американський корабель пошкодив причал.

Фото: militaryarms.ru