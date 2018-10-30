У Дніпрі на перетині Донецького шосе та вулиці Богомаза літня жінка з онукою потрапили під трамвай. Жінка не вижила, дівчинку госпіталізували.

Правоохоронці розповіли, що пішоходи переходили дорогу на світлофорі, передає Інформатор.

За однією з версій водій трамвая не впорався з керуванням і переїхав пішоходів. У трамвая могли відмовити гальма.

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Внаслідок ДТП жінка похилого віку померла на місці, а 7-річну дівчинку госпіталізували.





У Дніпрі трамвай збив бабусю з онукою: жінка не вижила / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Львівщині наслідок лобового зіткнення двох авто постраждала 12 річна дівчина.

Фото: Інформатор