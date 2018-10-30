У Харкові на загальному балконі житлового будинку виявили тіло 14-річної дівчинки.

Тіло у петлі знайшов 47-річний батько школярки, повідомляє обласна поліція.

За словами батьків, конфліктів із донькою у них не було, у школі вона навчалася добре.

Жодних намірів покінчити життя самогубством дівчинка нікому не висловлювала.

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Слідчі вилучили з місця трагедії речові докази.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 – Умисне вбивство с позначкою самогубство.



У Харкові батько знайшов 14-річну доньку на балконі у зашморгу / 2 фотографии

До слова, у вересні у Маріуполі учениця 11 класу школи №65 викинулася з недобудованого 14-поверхового будинку, який називають “пізанською вежею”.

Фото: hk.npu.gov.ua