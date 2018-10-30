Під час обшуку в заступника начальника відділу управління карного розшуку Нацполіції у Києві знайшли $104 тис. Половина суми не мала підтверджених джерел походження.

Заступнику начальника відділу управління карного розшуку Нацполіції у Києві повідомили про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, повідомляє прокуратура.

Під час обшуку у службовому кабінеті полісмена вилучили понад $104 тис., з яких лише $49 тис. мали підтверджені джерела походження.

Законність набуття посадовцем решти суми не підтвердилася жодними доказами.

Крім того, вказані гроші не були внесені в декларацію про доходи та майновий стан.

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Службовцю оголошено підозру. До суду підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Раніше прокуратура затримала на хабарі заступника директора Льодового стадіону в Києві. Чоловік вимагав 560 тис. грн.

Фото: Прокуратура Києва