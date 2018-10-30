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У Києві відключили електрику в двох багатоповерхівках Мега-Сіті – причина

Дві скандальні багатоповерхівки ЖК Мега Сіті відключили від електрики за несплату.

Про це повідомляє прес-служба АТ ДТЕК Київські електромережі.

У компанії заявили, що борги накопичило ТОВ Дом-сервіс 19, яке обслуговує обидва будинки на Харківському шосе.

Заборгованість перед київськими електромережами за спожиту електроенергію становить понад два мільйони гривень.

– Починаючи з жовтня 2016 року, ТОВ Дом-сервіс 19 платить за спожиті послуги несвоєчасно і не в повному обсязі, – йдеться в повідомленні.

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У компанії також повідомили, що пропонували узгодити графік погашення заборгованості, однак, цього не було зроблено.

– У такій ситуації ДТЕК Київські електромережі змушена припинити подачу електроенергії в будинки за адресами вул. Харківське шосе, 19 і 19-а, – повідомили в компанії.

Нагадаємо, у грудні 2015 року в Києві через сутички на одному зі скандальних будівництв Войцеховського постраждали 6 осіб.

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