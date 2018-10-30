В американському місті Рочестер (штат Індіана) автомобіль в’їхав у зупинку шкільного автобуса. Троє дітей загинули на місці.
Троє дітей стали жертвами наїзду автомобіля на зупинку шкільного автобуса в місті Рочестер (штат Індіана, США), повідомляє поліція.
За інформацією, четверо школярів заходили в автобус, коли машина, яка рухалася по зустрічній смузі, в’їхала на зупинку та збила їх.
Троє дітей загинули на місці, четвертий був доставлений у лікарню на вертольоті в важкому стані.
Читайте: ДТП у Харкові. Чому Зайцеву можуть відпустити додому, а справа затягнеться на роки
Загиблі діти були членами однієї сім’ї. Вони навчалися в початковій школі.
Причини інциденту встановлюються.
За даними ЗМІ, за кермом була 24-річна дівчина, її допитують.
До слова, вчора в Індонезії впав у море літак Lion Air. На борту знаходилися 188 осіб, ніхто не вижив.
Фото: Lori Martin/Dreamstime