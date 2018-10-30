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У США авто в’їхало в зупинку – загинули школярі

В американському місті Рочестер (штат Індіана) автомобіль в’їхав у зупинку шкільного автобуса. Троє дітей загинули на місці.

Троє дітей стали жертвами наїзду автомобіля на зупинку шкільного автобуса в місті Рочестер (штат Індіана, США), повідомляє поліція.

За інформацією, четверо школярів заходили в автобус, коли машина, яка рухалася по зустрічній смузі, в’їхала на зупинку та збила їх.

Троє дітей загинули на місці, четвертий був доставлений у лікарню на вертольоті в важкому стані.

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Загиблі діти були членами однієї сім’ї. Вони навчалися в початковій школі.

Причини інциденту встановлюються.

За даними ЗМІ, за кермом була 24-річна дівчина, її допитують.

До слова, вчора в Індонезії впав у море літак Lion Air. На борту знаходилися 188 осіб, ніхто не вижив.

Фото: Lori Martin/Dreamstime

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