У США на змаганнях по швидкому поїданню млинців загинула дівчина. Сім’я загиблої подає позов до суду.

Змагання проходили в католицькому університеті Святого Серця (штат Коннектикут, США), повідомляє Fox News.

20-річна студентка Кейтлін Нельсон швидко з’їла кілька млинців, після чого її почало трясти і вона звалилася на підлогу без свідомості.

Свідки відразу викликали службу порятунку, а поки вона їхала, дівчині намагалися допомогти дві чергові студентки, які навчалися на медсестер.

У дихальних шляхах дівчини виявили млинцевий згусток, твердий, як бетон.

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Кейтлін госпіталізували спочатку в місцеву лікарню, а потім перевезли в медцентр у Нью-Йорку. Однак лікарям не вдалося врятувати життя дівчині.

Ресторан, який надавав млинці для змагань, назвав подію трагічним інцидентом, що стався через здавалася б кумедною затію.

– Дуже важливо, щоб люди, а особливо освітні установи усвідомили, що не вся їжа підходить для проведення таких заходів і щіпка передбачливості могла б буквально врятувати життя. – заявила представниця сім’ї загиблої Кеті Менсер-Хейдж.

Сім’я загиблої пожертвувала органи Кейтлін нужденним.

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Фото: Caitlin Nelson