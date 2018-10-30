На Францію обрушився сильний снігопад. Близько 1400 осіб опинилися заблокованими на дорозі.

Про це повідомляє Анадолу.

Згідно із заявою адміністрації департаменту Верхня Луара, снігопад заблокував рух 800 автомобілів на трасі RN88, тисячі людей, які перебували в цих автомобілях, розміщені в спортивних залах довколишніх міст.

Товщина снігу в деяких регіонах досягла 40 сантиметрів.

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У департаменті Луара повідомили, що частина траси A89 недалеко від департаменту закрита для руху, і що 400 осіб залишилися на дорозі.

Через сильну завірюху близько 100 будинків по всій країні залишилися без електрики.















Зима у Франції: снігу по коліно, 1400 осіб заблоковані на дорогах / 8 фотографий

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Фото: Twitter.