PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Зима у Франції: снігу по коліно, 1400 осіб заблоковані на дорогах/

Зима у Франції: снігу по коліно, 1400 осіб заблоковані на дорогах

На Францію обрушився сильний снігопад. Близько 1400 осіб опинилися заблокованими на дорозі.

Про це повідомляє Анадолу.

Згідно із заявою адміністрації департаменту Верхня Луара, снігопад заблокував рух 800 автомобілів на трасі RN88, тисячі людей, які перебували в цих автомобілях, розміщені в спортивних залах довколишніх міст.

Товщина снігу в деяких регіонах досягла 40 сантиметрів.

Читайте: Повінь в Іспанії: затоплені будинки, перекриті автомагістралі, загинув рятувальник

У департаменті Луара повідомили, що частина траси A89 недалеко від департаменту закрита для руху, і що 400 осіб залишилися на дорозі.

Через сильну завірюху близько 100 будинків по всій країні залишилися без електрики.

image image image image image image image image
Зима у Франції: снігу по коліно, 1400 осіб заблоковані на дорогах / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що влада Італії оголосила найвищий рівень небезпеки в 5-ти північних областях країни через проливні дощі та штормовий вітер.

Фото: Twitter.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Королівське життя “воскреслого” одесита Малиновського – кого затримали у Франції
Парижанка прикинулася жертвою теракту і отримала €20 тис. Її відправили до в’язниці на 2 роки
Ми повинні готуватися до гіршого: Франція посилює контроль на кордонах
У Франції кінь втік з перегонів і увірвався до кафе
Миротворці ООН
Миротворці на Донбасі: Україна, Німеччина, Франція і США готують резолюцію в ООН
Сніг у Румунії
Румунію засипало снігом
Машина фейкових новин Росії збожеволіла – посол Франції
Олег Сенцов
На підтримку Сенцова – французькі активісти оголосили голодування
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка