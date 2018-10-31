В одній із квартир Києва в туалеті виявили труп жінки, який пролежав там два тижні.

Правоохоронців викликали сусіди, які відчули неприємний запах, повідомляє Інформатор.

Місцеві жителі розповіли, що в сусідній квартирі проживає жінка-інвалід та вже кілька тижнів її ніхто не бачив.

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Прибулі на місце події рятувальники відчинили двері. Поліцейські обстежили квартиру й у ванній кімнаті виявили труп жінки, 1950 року народження, вона сиділа на унітазі.

Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено.







Труп пролежав у туалеті 2 тижні: у столичній квартирі знайшли тіло жінки / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області затримали банду підлітків, які підозрюються у грабежі, угоні автомобілів та вбивстві безхатька. Юнакам 15, 16 та 17 років.

Фото: Інформатор.