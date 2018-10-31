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У Харкові школярка повісилася на спільному балконі будинку

За словами батьків, жодних намірів накласти на себе руки дівчинка не висловлювала.

У Харкові 14-річна школярка наклала на себе руки, повісившись на спільному балконі житлового будинку.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, тіло дівчинки виявив її батько і повідомив у поліцію.

– Працівники слідчо-оперативної групи оглянули місце події та поспілкувалися з батьками дитини. За їхніми словами, конфліктів з дочкою у них не було, в школі вона вчилася добре. Жодних намірів накласти на себе руки дівчинка нікому не висловлювала, – йдеться в повідомленні.

З місця події вилучено речові докази.

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Слідчі внесли інформацію про те, що трапилося в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з поміткою “самогубство”. Зараз поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві жінка випала з вікна пологового будинку на сьомому поверсі.

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