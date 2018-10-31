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В Афганістані розбився військовий вертоліт – 25 загиблих

У провінції Фарах на заході Афганістану розбився військовий вертоліт. Внаслідок катастрофи загинули 25 осіб, серед яких пасажири та члени екіпажу.

Військовий вертоліт розбився на заході Афганістану 31 жовтня, повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Внаслідок катастрофи загинули 25 осіб. Серед загиблих є місцеві чиновники, зокрема заступник командувача армійським корпусом та члени місцевої ради провінції Фарах.

За словами речника губернатора провінції Насера Мехрі, два військових вертольоти прямували до сусідньої провінції Герат, коли один з них зазнав аварії через погану погоду.

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Водночас речник руху Талібан заявив, що вертоліт збили бойовики угруповання. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, власник ФК Лестер Вішай Шрівадданапрабха загинув під час падіння вертольоту біля стадіону Кінг Пауер.

Фото: Stangot/Dreamstime

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