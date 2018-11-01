Школярка переходила через нерегульований переїзд і не помітила потяг.

У Харківській області 1 листопада близько 12.00 на залізничній станції Шевченкове поїзд збив 16-річну дівчину.

Про це повідомили прес-службі обласного управління Нацполіції.

За попередніми даними, школярка вирішила перейти залізничні колії через нерегульований переїзд в той момент, коли потяги рухалися з двох боків. Один з них вона пропустила, а другий – не помітила.

У свою чергу, машиніст тепловоза застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не зміг. У результаті дівчина втратила праву гомілку і в стані шоку була доправлена до реанімації.

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Рух потягів на цій ділянці зупинили на півтори години. Зараз поліцейські займаються з’ясуванням обставин трагедії.

Нагадаємо, у Луцьку пасажирський потяг на смерть збив пішохода.