31 жовтня, близько 21.00 на проспекті Праці в Бердянську озброєний грабіжник влаштував стрілянину, поранивши двох людей.

Про це повідомляє місцеве видання PRO.BERDYANSK.BIZ.

Як стало відомо, невідомий чоловік спробував всучити місцевим валютникам фальшиві гроші. Вони розпізнали обман, і тоді він почав стріляти з пістолета.

Він поранив двох людей, але їм на допомогу прийшли друзі.

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Нападника затримали і побили, а потім передали в руки поліції.

І поранених валютників, і грабіжника довелося госпіталізувати.

За попередньою інформацією, злочинець стріляв з бойового пістолета.

За фактом події ведеться слідство.







Стрілянина у центрі в Бердянську. Поранені три людини / 4 фотографии

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