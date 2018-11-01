31 жовтня, близько 21.00 на проспекті Праці в Бердянську озброєний грабіжник влаштував стрілянину, поранивши двох людей.
Про це повідомляє місцеве видання PRO.BERDYANSK.BIZ.
Як стало відомо, невідомий чоловік спробував всучити місцевим валютникам фальшиві гроші. Вони розпізнали обман, і тоді він почав стріляти з пістолета.
Він поранив двох людей, але їм на допомогу прийшли друзі.
Читайте: Куля пробила вікно. Невідомі обстріляли квартиру прес-секретаря Омеляна
Нападника затримали і побили, а потім передали в руки поліції.
І поранених валютників, і грабіжника довелося госпіталізувати.
За попередньою інформацією, злочинець стріляв з бойового пістолета.
За фактом події ведеться слідство.
Стрілянина у центрі в Бердянську. Поранені три людини / 4 фотографии
Нагадаємо, у Києві у під’їзді будинку невідомі влаштували стрілянину.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+