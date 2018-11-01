У Києві Центральний залізничний вокзал закрили на вхід через повідомлення про мінування.

З вокзалу евакуювали близько 2 тис. пасажирів та 200 чоловік персоналу, а також перекрили підземні переходи, повідомляють Вартові Еспресо.

Метро відкрите, посадка пасажирів триває. На місці події працюють вибухотехнічна служба, кінологи, пожежники та медики.

– Зловмисник вимагає 250 тисяч гривень, при отриманні яких обіцяє не задіювати вибохові пристрої, – повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає Українська правда.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області загорівся пасажирський потяг. Люди встигли вибігти. Вагон вигорів вщент.

Фото: Київ Оперативний.

Відео: dtp.kiev.ua.