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Центральний залізничний вокзал закритий на вхід – “мінери” вимагають гроші

У Києві Центральний залізничний вокзал закрили на вхід через повідомлення про мінування.

З вокзалу  евакуювали близько 2 тис. пасажирів та 200 чоловік персоналу, а також перекрили підземні переходи, повідомляють Вартові Еспресо.

Метро відкрите, посадка пасажирів триває. На місці події працюють вибухотехнічна служба, кінологи, пожежники та медики.

– Зловмисник вимагає 250 тисяч гривень, при отриманні яких обіцяє не задіювати вибохові пристрої, – повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає Українська правда. 

 

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Раніше Факти ICTV писали, що  у  Рівненській області загорівся пасажирський потяг. Люди встигли вибігти. Вагон вигорів вщент.

Фото: Київ Оперативний.

Відео: dtp.kiev.ua.

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