PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Броварах пролунав вибух у кабінеті косметології – є постраждалі/

У Броварах пролунав вибух у кабінеті косметології – є постраждалі

У Броварах Київської області пролунав вибух в чотирьох поверховій будівлі ТОВ БПК Бровари у кабінеті косметології. Постраждали дві жінки.

– Вибух стався безпосередньо в кабінеті косметології з послідуючим загорянням на площі 5 м. кв. На місці події постраждало дві жінки, яких з першим та другим ступенем опіків госпіталізовали, – повідомляє прес-служба ДСНС у Київській області.

Читайте: Вибух у центрі Києва: виїхали 3 швидких, 12 машин поліції і 2 пожежних

Також рятувальники евакуйовані 30 осіб. Причина вибуху наразі встановлюється.

image image image
У Броварах пролунав вибух у кабінеті косметології – є постраждалі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у  Рівненській області загорівся пасажирський потяг. Люди встигли вибігти. Вагон вигорів вщент.

Фото: прес-служба ДСНС у Київській області.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух у будівлі ФСБ був самопідривом – деталі та фото підозрюваного
Біля будівлі ФСБ у Росії стався вибух, загинула людина
взрыв в киеве
Вибух у центрі Києва: виїхали 3 швидких, 12 машин поліції і 2 пожежних
Швидка допомога
На Донбасі підірвався автомобіль ремонтників: водій контужений
Вибух на алкогольній фабриці у Мексиці, евакуювали 2 тис. людей
Клуби диму і сирени: під Санкт-Петербургом прогримів потужний вибух
Трагедія в Керчі: 21 загиблий, 44 постраждалих (ОНЛАЙН)
Повно трупів. У коледжі Керчі підірвали бомбу
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка