У Броварах Київської області пролунав вибух в чотирьох поверховій будівлі ТОВ БПК Бровари у кабінеті косметології. Постраждали дві жінки.

– Вибух стався безпосередньо в кабінеті косметології з послідуючим загорянням на площі 5 м. кв. На місці події постраждало дві жінки, яких з першим та другим ступенем опіків госпіталізовали, – повідомляє прес-служба ДСНС у Київській області.

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Також рятувальники евакуйовані 30 осіб. Причина вибуху наразі встановлюється.





У Броварах пролунав вибух у кабінеті косметології – є постраждалі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області загорівся пасажирський потяг. Люди встигли вибігти. Вагон вигорів вщент.

Фото: прес-служба ДСНС у Київській області.