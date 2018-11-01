На березі річки Гудзон у Нью-Йорку були виявлені тіла двох сестер з Саудівської Аравії.

Поки що причини смерті дівчат не встановили, як розповів керівник слідчої групи Дермот Ф. Ши виданню The New York Times.

Так, відомо, що тіла сестер Тали і Рота Фареа були зв’язані скотчем.

Дівчатам 16 і 22 роки, вони жили у місті Фейрфакс, а це більше ніж за 350 км від місця, де були знайдені їхні тіла.

Головною версією поліція розглядає самогубство, проте варіант вбивства поки що не виключають.

Водночас, мати дівчаток розповіла, що недавно їй подзвонили з посольства Саудівської Аравії і зажадали, щоб вся сім’я в терміновому порядку повернулися у свою країну.

Такі загрози надійшли через те, що дівчатка перед цим попросили політичного притулку у Штатів.

Після того, як були знайдені тіла Тали і Рота, посольство Саудівської Аравії оголосило, що спеціальний юрист стежитиме за ходом розслідування.

Нагадаємо, Європарламент вимагає збройне ембарго для Саудівської Аравії.