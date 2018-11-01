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Факти / Надзвичайні події / У Нью-Йорку знайшли тіла сестер з Саудівської Аравії. Їм погрожували з посольства/

У Нью-Йорку знайшли тіла сестер з Саудівської Аравії. Їм погрожували з посольства

На березі річки Гудзон у Нью-Йорку були виявлені тіла двох сестер з Саудівської Аравії.

Поки що причини смерті дівчат не встановили, як розповів керівник слідчої групи Дермот Ф. Ши виданню The New York Times.

Так, відомо, що тіла сестер Тали і Рота Фареа були зв’язані скотчем.

Дівчатам 16 і 22 роки, вони жили у місті Фейрфакс, а це більше ніж за 350 км від місця, де були знайдені їхні тіла.

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Головною версією поліція розглядає самогубство, проте варіант вбивства поки що не виключають.

Водночас, мати дівчаток розповіла, що недавно їй подзвонили з посольства Саудівської Аравії і зажадали, щоб вся сім’я в терміновому порядку повернулися у свою країну.

Такі загрози надійшли через те, що дівчатка перед цим попросили політичного притулку у Штатів.

Після того, як були знайдені тіла Тали і Рота, посольство Саудівської Аравії оголосило, що спеціальний юрист стежитиме за ходом розслідування.

Нагадаємо, Європарламент вимагає збройне ембарго для Саудівської Аравії.

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