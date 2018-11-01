PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В аеропорту Парижа лайнер зачепив літак з пасажирами, який йшов на зліт/

В аеропорту Парижа лайнер зачепив літак з пасажирами, який йшов на зліт

В аеропорту Шарль-де-Голль (Париж) лайнер з США зачепив крилом французький Airbus A330, що збирався йти на зліт.

Про це пише Parisien.

Зіткнення сталося, коли Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, що прямував на острів Сент-Мартен, залишив місце стоянки і зупинився по дорозі до злітно-посадковій смузі. У цей момент його зачепив крилом літак американської авіакомпанії Delta Air, що проходив позаду.

Читайте: У Росії обстріляли пасажирський літак

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через зіткнення лайнерів рейс Air France на Карибський курортний острів перенесли на наступний день.

Нагадаємо, в аеропорту Стамбула в Туреччині один лайнер завдав серйозних ушкоджень іншому літаку при зіткненні.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко відвідає Париж у день зустрічі Путіна й Трампа
Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа
В готелі Парижа у саудівської принцеси вкрали прикраси на $930 тис.
Ніж
У Парижі чоловік з ножем напав на перехожих – 7 поранених
Літаки, автотрейлери та ягоди: як українці підкорюють світ своїми винаходами
Під Версалем чоловік з ножем напав на перехожих. Є загиблий і поранені
Курбан-Байрам 2018: що за свято і як його відзначають в Україні та світі
Літак
Загроза вибухів. У Південній Америці екстрено приземлилися 4 літаки
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка