В аеропорту Шарль-де-Голль (Париж) лайнер з США зачепив крилом французький Airbus A330, що збирався йти на зліт.
Про це пише Parisien.
Зіткнення сталося, коли Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, що прямував на острів Сент-Мартен, залишив місце стоянки і зупинився по дорозі до злітно-посадковій смузі. У цей момент його зачепив крилом літак американської авіакомпанії Delta Air, що проходив позаду.
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В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Через зіткнення лайнерів рейс Air France на Карибський курортний острів перенесли на наступний день.
Нагадаємо, в аеропорту Стамбула в Туреччині один лайнер завдав серйозних ушкоджень іншому літаку при зіткненні.
Фото: dreamstime.
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