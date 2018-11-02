У Рівненській області на автошляху Київ-Ковель, неподалік від села Клесів сталася ДТП за участю трьох автомобілів. У результаті загинуло двоє людей, ще один постраждалий у реанімації.

Про це повідомляє ДСНС у Рівненській області.

Лісовоз буквально розчавив один автомобіль, другий у результаті зіткнення загорівся. Машину загасили пожежники, яких викликали місцеві жителі.

Загинули дві людини і одна отримала травми. У важкому стані її госпіталізували у травматологічне відділення лікарні.

Триває слідство, встановлюються причини ДТП і ступінь провини кожного водія.





Лісовоз розчавив авто, інше – згоріло вщент: на Рівненщині сталася потрійна ДТП / 3 фотографии

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До речі, у Києві на вулиці Міській водій Skoda протаранив стовп, аби в‘їхати у зупинку громадського транспорту.

ФОТО: ДСНС у Рівненській області