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Майдан Незалежності відкрили після “замінування”

У Києві через анонімний звінок про замінування закрили на вхід та вихід станцію метро Майдан Незалежності та перехід на Хрещатик.

Оновлено 20.00 – Станцію Майдан Незалежності та пересадка на станцію Хрещатик відчинено на вхід та вихід, – зазначили у прес-службі столичного метрополітену.

Після перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

– Майдан Незалежності  та пересадку на станцію Хрещатик зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування, – зазначили у прес-службі Київського метрополітена.

Читайте: На вокзалі у Львові шукали бомбу: евакуювали 800 людей

На даний момент проводиться перевірка.

Нагадаємо, вчора у Києві Центральний залізничний вокзал закрили на вхід через повідомлення про мінування.

Фото: kyivmetrogram

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