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З’їв борщ та викрав пельмені: на Київщині злодій рік тероризує село

У селі Ніжиловичі Київської області майже рік орудує злодій, який виносить з будинків навіть їжу та теплий одяг.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

За останній рік майже кожне друге помешкання у селі потерпало від рук крадіїв. Злодії виносили буквально все: гроші, інструменти, кольорові метали, консервації, їжу та одяг.

Один із жителів розповідає, що злодії у його літньому будинку влаштували розгардіяш, виїли весь борщ, вкрали сало та пельмені з морозилки.

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Крім того, крадії залишили записку господарю, в якій подякували за частування та перепросили за те, що вдерлися до оселі без попередження.

Злодії вдираються до помешкань вночі, а для того, аби зненацька не зайшли господарі, двері підпирають чимось важким. Вистежити їх намагалися собаками та квадрокоптером, але все марно.

Поліція підозрюють Вадима Ляшенка, на нього вже завели 17 кримінальних проваджень.

Молодик народився у цьому селі, тому місцеві мешканці впевнені, що у нього є спільники. Якщо ситуація не зміниться і злодія не затримають, жертви обіцяю влаштувати пікет під відділком поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що всесвітньо відомий британський телеведучий і ресторатор Джеймі Олівер знешкодив і затримав грабіжника, який пробрався в його будинок.

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