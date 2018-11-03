У селищі Орлянське на Запоріжжі до помешкання пенсіонерів вдерлися грабіжники. Злочинці катували літніх людей на очах в онуки, поки ті не віддали всі гроші.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Нападники дочекалися поки у помешканні погасне світло. Потім один з грабіжників проник до будинку через кватирку та відчинив двері іншим.

Грабіжники накинулися на сплячих пенсіонерів, зв’язали та почали жорстокі знущання. Вони погрожували пістолетом та вимагали гроші.

Літні люди віддали їм понад 5 тис. грн та золоті прикраси.

Читайте: З’їв борщ та викрав пельмені: на Київщині злодій рік тероризує село

Як тільки пенсіонерка вибралася, то побігла до сусіда, який і викликав поліцію.

Правоохоронці дали орієнтування на автомобіль грабіжників, а вже через кілька годин їх вдалося затримати.

В авто знаходилися чоловік та жінка, які знущалися над пенсіонерами. Третього підозрюваного затримали біля Енергодара, а ще одного оголосили у розшук.

Підозрюваним загрожує до 12 років в’язниці за розбій.

Раніше Факти ICTV писали, що у штаб-квартирі Sony в Лондоні відбулася різанина.