PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В одному з будинків Amazon обвалилася стіна - є жертви/

В одному з будинків Amazon обвалилася стіна – є жертви

У Штаті Меріленд (США) обвалилася стіна сортувального центру Amazon.

Amazon

У Штаті Меріленд (США) через шторм в сортувальному центрі Amazon стався обвал стіни, у результаті чого загинуло 2 людини, повідомляє The Baltimore Sun.

Обвалення стіни сталося у місті Балтимор.

На місці події працюють рятувальники. Вони розбирають завали, що утворилися.

Повідомляється, що загиблі були працівниками Amazon.

Читайте: Впала з пожежної вишки: у Києві дівчина розбилася на смерть

До слова, на південному заході Китаю пасажирський автобус впав з моста в річку Янцзи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Санкції США проти Ірану: чорний список розширили на 700 людей
США відновлюють санкції проти Ірану
Військові США застосують силу до мігрантів на кордоні – Трамп
Надання притулку в США. Трамп готує новий план
Чому США не погодяться брати участь у Мінському форматі – Кучма назвав причину
У Нью-Йорку знайшли тіла сестер з Саудівської Аравії. Їм погрожували з посольства
У США медсестру звільнили через образ Бейонсе на Хелловін
США vs Росія. За крок від ядерної війни
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка