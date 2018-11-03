В Оболонському районі столиці дівчина-підліток впала з пожежної вежі.
В Оболонському районі Києва дівчина-підліток впала з пожежної вишки і розбилася на смерть. За попередньою інформацією, вона вчинила самогубство через любовні проблеми, повідомляє УНН.
Правоохоронці підтвердили смерть підлітка. Самогубство сталося на очах у свідків, які також є підлітками.
Поліція проводить слідчі дії, встановлюються всі обставини події.
Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження у ч. 1 ст. 115 КК України (Самогубство).
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