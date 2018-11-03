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Впала з пожежної вишки: у Києві дівчина розбилася на смерть

В Оболонському районі столиці дівчина-підліток впала з пожежної вежі.

Пожежна вежа

В Оболонському районі Києва дівчина-підліток впала з пожежної вишки і розбилася на смерть. За попередньою інформацією, вона вчинила самогубство через любовні проблеми, повідомляє УНН.

Правоохоронці підтвердили смерть підлітка. Самогубство сталося на очах у свідків, які також є підлітками.

Поліція проводить слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження у ч. 1 ст. 115 КК України (Самогубство).

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Раніше Факти ICTV писали про те, що в Рівному п’яний водій за кермом мікроавтобуса Mercedes збив двох підлітків.

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