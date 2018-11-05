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НП у метро Києва: на Льва Толстого стало зле дівчині

На станції метро Льва Толстого у Києві молода дівчина знепритомніла і впала посеред платформи.

Дівчині, якій стало зле на платформі станції метро, першу допомогу надали пасажири, повідомляє dtp.kiev.ua.

До приїзду медиків вона отямилася, але була госпіталізована.

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Нещодавно схожий випадок уже був на цій станції столичної підземки. Тоді стало зле молодому чоловікові. Йому поставили крапельницю і забрали до лікарні.

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До слова, Факти ICTV розповідали, як правильно надати першу допомогу.

 

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