На станції метро Льва Толстого у Києві молода дівчина знепритомніла і впала посеред платформи.
Дівчині, якій стало зле на платформі станції метро, першу допомогу надали пасажири, повідомляє dtp.kiev.ua.
До приїзду медиків вона отямилася, але була госпіталізована.
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Нещодавно схожий випадок уже був на цій станції столичної підземки. Тоді стало зле молодому чоловікові. Йому поставили крапельницю і забрали до лікарні.
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До слова, Факти ICTV розповідали, як правильно надати першу допомогу.