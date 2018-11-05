На станції метро Льва Толстого у Києві молода дівчина знепритомніла і впала посеред платформи.

Дівчині, якій стало зле на платформі станції метро, першу допомогу надали пасажири, повідомляє dtp.kiev.ua.

До приїзду медиків вона отямилася, але була госпіталізована.

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Нещодавно схожий випадок уже був на цій станції столичної підземки. Тоді стало зле молодому чоловікові. Йому поставили крапельницю і забрали до лікарні.

Вмієте надавати першу медичну допомогу? Так 38%, 10 votes 10 votes 38% 38%

Ні, але збираюся навчитися 31%, 8 votes 8 votes 31% 31%

Мені це не потрібно 19%, 5 votes 5 votes 19% 19%

Вмію, але коли знадобилося – розгубився 12%, 3 votes 3 votes 12% 12% Всього голосів: 26 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, Факти ICTV розповідали, як правильно надати першу допомогу.