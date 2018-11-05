У Харківській області школярі побили 11-річну дівчинку на перерві у школі.
У селі Бердянка (Харківська область) група з 5 учнів побила 11-річну дівчинку на перерві, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
До швидкої надійшов виклик щодо травми хребта в 11-річної дівчини.
Вона розповіла, що під час перерви її побили 5 учнів, які навчаються у тій же школі, що й вона.
– Після огляду встановлено попередній діагноз: забій ділянки правого тазостегнового суглоба. Постраждала шпиталізована до Зачепилівської центральної районної лікарні, – йдеться у повідомленні.
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До слова, в Оболонському районі столиці дівчина-підліток впала з пожежної вежі.
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