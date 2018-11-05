У соцмережах жваво обговорюють фото злодія, прив’язаного скотчем до дерева, якого нібито відпустила поліція Харкова.
На знімку, опублікованому в пабліку Харків 1654 у Facebook, – чоловік з голови до ніг прив’язаний скотчем до дерева.
На шиї у нього табличка: “Я – злодій!”
– Велика Панасівська зараз. Ось що буває, коли злодія постійно відпускають з райвідділу, – зазначається в підписі до фото.
Водночас реакції поліції Харкова на цей інцидент поки немає.
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До слова, у Дніпрі автомобіліст вдарив ножем у груди грабіжника, який вкрав з його машини акумулятор.
Фото: Харьков 1654
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