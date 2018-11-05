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У Харкові злодія прив’язали скотчем до дерева

У соцмережах жваво обговорюють фото злодія, прив’язаного скотчем до дерева, якого нібито відпустила поліція Харкова.

Злодія прив'язали скотчем до дерева

На знімку, опублікованому в пабліку Харків 1654 у Facebook, – чоловік з голови до ніг прив’язаний скотчем до дерева.

На шиї у нього табличка: “Я – злодій!”

– Велика Панасівська зараз. Ось що буває, коли злодія постійно відпускають з райвідділу, – зазначається в підписі до фото.

Водночас реакції поліції Харкова на цей інцидент поки немає.

Читайте: На вокзалі у Києві чоловіка пограбували двічі за годину

До слова, у Дніпрі автомобіліст вдарив ножем у груди грабіжника, який вкрав з його машини акумулятор.

ФотоХарьков 1654

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