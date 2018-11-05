Три роки тому українку Клавдію Лопаткіну затримали за спробу ввезення у Малайзію 1,5 кг наркотиків. Сьогодні місцевий суд визнав її винною та засудив до довічного ув’язнення.

24-річня українка заплакала після оголошення вироку, пише видання New Straits Times.

Суддя зазначив, що у підсудної було достатньо часу, щоб перевірити вміст сумок, які вона везла з Дубая у Куала-Лумпур і потім у Пінанг.

З її слів, у цих пакетах були шоколадні цукерки.

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Видання зазначає, Клавдію Лопаткіну затримали в аеропорту Пінанга 31 грудня 2015 року за підозрою у перевезенні 1,5 кг кокаїну. На той момент вона була вагітна і вже у в’язниці народила дочку.

Пізніше жінку виправдали і випустили, але сторона обвинувачення подала апеляцію.

До речі, за законами Малайзії, стаття, за якою засудили українку, передбачає смертну кару через повішення.

Нещодавно у Венесуелі затримали українця за перевезення майже 150 кг кокаїну.

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