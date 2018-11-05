У місті Пльзень (Чехія) троє озброєних українців напали на двох хлопців і жінку, які проходили повз них.
Про це повідомляє видання Právo.
– Напад стався вранці у неділю на Клатовській вулиці у Пльзені. На двох хлопців і жінку з невідомих причин напали три іноземці, – повідомив представник поліції.
В результаті нападу один чоловік отримав серйозні ножові поранення у живіт та груди. Він був екстрено госпіталізований для операції. Зараз він знаходиться у важкому стані.
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Нападників затримали і доставили у поліцейське відділення.
Повідомляється, що всі троє виявилися громадянами України. Їм загрожує тюремне ув’язнення.
До слова, у серпні 33-річний українець вдарив ножем у живіт свого співмешканця у Польщі.
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