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Українці влаштували різанину у Чехії: чоловік у важкому стані

У місті Пльзень (Чехія) троє озброєних українців напали на двох хлопців і жінку, які проходили повз них.

Про це повідомляє видання Právo.

– Напад стався вранці у неділю на Клатовській вулиці у Пльзені. На двох хлопців і жінку з невідомих причин напали три іноземці, – повідомив представник поліції.

В результаті нападу один чоловік отримав серйозні ножові поранення у живіт та груди. Він був екстрено госпіталізований для операції. Зараз він знаходиться у важкому стані.

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Нападників затримали і доставили у поліцейське відділення.

Повідомляється, що всі троє виявилися громадянами України. Їм загрожує тюремне ув’язнення.

До слова, у серпні 33-річний українець вдарив ножем у живіт свого співмешканця у Польщі.

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