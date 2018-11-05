У Мінську (Білорусь) безробітний чоловік відрізав собі палець через те, що йому відмовили в оформленні кредиту на мобільний телефон.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому.

Інцидент стався в магазині торгового центру по вулиці Кальварійська. 40-річний чоловік попросив оформити йому розстрочку на мобільний телефон.

Консультант пояснила чоловікові, що у нього є борги за послуги мобільного зв’язку компанії. Мінчанин заплатив на місці всю заборгованість, але служба безпеки оператора зв’язку все одно заборонила йому здійснювати будь-які кредитно-грошові операції.

Засмучений покупець відправився в інший зал торгового центру і знайшов на вітрині ніж. Він його розпакував і відрізав фалангу пальця лівої руки. Після цього повернувся в салон зв’язку і кинув палець в обличчя консультанту, яка відмовилася оформляти йому кредит.

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Правоохоронцям чоловік сказав, що зробив такий вчинок в помсту консультанту, тому що вона обманним шляхом змусила його оплатити борги.

Медики швидкої встановили, що чоловік перебував під дією наркотиків. Його екстрено госпіталізували.

Відзначається, що чоловік влітку вийшов з в’язниці, де відбував термін за незаконний оборот наркотиків. Також він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

До речі, на Закарпатті чоловік-садист відрізав вагітній дружині палець, через що вона була змушена втекти у Полтаву.