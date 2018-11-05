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Вперше за 10 років: Індію засипало снігом

Потужний снігопад у штатах Джамма і Кашмір (Індія) паралізував транспорт і залишив кілька міст без світла і зв’язку.

снег в индии

Про потужний снігопад в Індії повідомляє NDTV.

Під вагою снігу гілки дерев обірвали лінії електропередач, що призвело до відключення світла і зв’язку.

Також через сильну заметіль було заблоковано рух транспорту по трасі, яка з’єднує регіон з магістральними дорогами і з усією країною.

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До слова, сніг в Індії триває вже дві доби і став першим за 10 років.

У поліції повідомили, що за цей час було врятовано більше 300 пасажирів, які опинилися заблокованими біля тунелю Джавахар.

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Вперше за 10 років: Індію засипало снігом / 11 фотографий

Нагадаємо, у кінці жовтня на Францію обрушився сильний снігопад. Тоді випало 40 см снігу і близько 1400 осіб опинилися заблокованими на дорозі.

Фото: Twitter.

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