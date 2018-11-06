PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Пожежа під Києвом: у будинку згоріли 2 дітей/

Пожежа під Києвом: у будинку згоріли 2 дітей

У 1.01 в Узині (Київська область) сталася пожежа в житловому будинку. Загинули 3 особи, з них двоє дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

В результаті пожежі в житловому будинку загинули три людини, у тому числі двоє маленьких дітей – 2016 і 2017 років народження.

О 03.47 пожежу було ліквідовано на площі 64 квадратних метри.

Читайте: Вигорів вщент: на Рівненщині сталася пожежа у пасажирському потязі

До гасіння залучалися 13 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

image image
Пожежа під Києвом: у будинку згоріли 2 дітей / 2 фотографии

Нагадаємо, 3 листопада в Дніпрі в багатоповерхівці сталася пожежа. В результаті пожежі загинули двоє дорослих людей і дитина.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка