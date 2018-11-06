У 1.01 в Узині (Київська область) сталася пожежа в житловому будинку. Загинули 3 особи, з них двоє дітей.
Про це повідомляє ДСНС.
В результаті пожежі в житловому будинку загинули три людини, у тому числі двоє маленьких дітей – 2016 і 2017 років народження.
О 03.47 пожежу було ліквідовано на площі 64 квадратних метри.
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До гасіння залучалися 13 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.
Пожежа під Києвом: у будинку згоріли 2 дітей / 2 фотографии
Нагадаємо, 3 листопада в Дніпрі в багатоповерхівці сталася пожежа. В результаті пожежі загинули двоє дорослих людей і дитина.
Фото: dreamstime.
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