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У США молодята загинули через 1,5 години після весілля

У Техасі (США) молодята розбилися на вертольоті через півтори години після весілля.

Про це повідомив журнал спільноти ковбоїв, в яку входила пара.

Після весілля наречені сіли в вертоліт, який впав в 135 км від сімейного ранчо в місті Ювальді, де проходила церемонія. Молодята і пілот загинули.

Вертоліт повинен був привезти їх в аеропорт, звідки пара планувала відправитися у весільну подорож.

Читайте: Перестрибнув через паркан: у Франції бик убив жінку

Нацрада з безпеки на транспорті США проводить розслідування авіакатастрофи.

Відзначається, що вертоліт належить батькові загиблого.

Нагадаємо, у Львівській області під час святкування весілля автомобіль потрапив у ДТП.

Фото: Instagram.

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