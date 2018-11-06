Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін розповів, як нещодавно провели спецоперцію із затримання банди викрадачів елітного Lexus, проте суд відпустив їх під заставу.

Аброськін написав у Facebook, що це відбувається регулярно, бо “суди до цих злочинців дуже прихильні – не знаю, чому саме до них, але дійсно, грошей в них дуже багато”.

– Святошинський суд і до 334 тис. грн застави кожному з трьох: Авдєєнко – арешт з правом внесення застави 264 тис. грн, Корень – арешт з правом внесення застави 264 тис. грн, Григорян – арешт з правом внесення застави 334 тис. грн, – розповів він.

Таким чином, за його словами, робота поліції зводиться нанівець.

Читайте: 10 найулюбленіших марок автовикрадачів України

До слова, злодії вигадали новий спосіб викрадення автомобілів за допомогою пластикової пляшки.

Фото: В’ячеслав Аброськін