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Викрадачів елітних авто відпускають під заставу. У поліції сказали чому

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін розповів, як нещодавно провели спецоперцію із затримання банди викрадачів елітного Lexus, проте суд відпустив їх під заставу.

Затримання автовикрадачів

Аброськін написав у Facebook, що це відбувається регулярно, бо “суди до цих злочинців дуже прихильні – не знаю, чому саме до них, але дійсно, грошей в них дуже багато”.

– Святошинський суд і до 334 тис. грн застави кожному з трьох: Авдєєнко – арешт з правом внесення застави 264 тис. грн, Корень – арешт з правом внесення застави 264 тис. грн, Григорян – арешт з правом внесення застави 334 тис. грн, – розповів він.

Таким чином, за його словами, робота поліції зводиться нанівець.

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До слова, злодії вигадали новий спосіб викрадення автомобілів за допомогою пластикової пляшки.

Фото: В’ячеслав Аброськін

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