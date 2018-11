Оновлено о 13.18: У результаті стрілянини загинуло 12 осіб.

Стрілянина сталася в барі Borderline Bar & Grill у місті Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, повідомляє ABC News.

Чоловік застрелив охоронця закладу, касирку, кількох осіб у барі і поліцейського, який з оперативною групою прибув на місце злочину.

Очевидці повідомляють про 11 постраждалих. Люди чули близько 30 пострілів.

Правоохоронці оточили будівлю, в якому переховувався зловмисник.

Стрілка вбили співробітники поліції. На місце прибули кілька нарядів поліції і машин швидкої допомоги.

До слова, місто Таузанд-Окс є 5-м у рейтингу найбезпечніших міст в США.

Читайте: Стрілянина у школі США: дитина у важкому стані

We’re back on the air with live coverage after reports of a mass shooting at #Borderline in #ThousandOaks. It’s college night, which was always a busy night when I was in school nearby. Gut-wrenching. Very few details so far. Watching anxiously. pic.twitter.com/4a6HUBCarI

— Greg Lee (@abc7greg) 8 ноября 2018 г.