PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Каліфорнії масова стрілянина. Є загиблі, серед них і поліцейський/

У Каліфорнії масова стрілянина. Є загиблі, серед них і поліцейський

У Каліфорнії, США, в одному з барів сталася масова стрілянина. Озброєний чоловік розстріляв людей і прибулих на місце поліцейських.

Оновлено о 13.18: У результаті стрілянини загинуло 12 осіб.

Стрілянина сталася в барі Borderline Bar & Grill у місті Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, повідомляє ABC News.

Чоловік застрелив охоронця закладу, касирку, кількох осіб у барі і поліцейського, який з оперативною групою прибув на місце злочину.

Очевидці повідомляють про 11 постраждалих. Люди чули близько 30 пострілів.

Правоохоронці оточили будівлю, в якому переховувався зловмисник.

Стрілка вбили співробітники поліції. На місце прибули кілька нарядів поліції і машин швидкої допомоги.

До слова, місто Таузанд-Окс є 5-м у рейтингу найбезпечніших міст в США.

Читайте: Стрілянина у школі США: дитина у важкому стані

image image image image image image
У Каліфорнії масова стрілянина. Є загиблі, серед них і поліцейський / 6 фотографий

Нагадаємо, 31 жовтня озброєний чоловік влаштував стрілянину в центрі Бердянська.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори у США: у двох штатах перемогли американці українського походження
Санкції проти Ірану: Трамп іде шляхом тупого шантажу
Перемога демократів: чому може початись процес імпічменту Трампа
выборы в сша
Вибори в США: Республіканці перемогли в Сенаті
Механізм запущено: США введуть “драконівські санкції” проти РФ
У США молодята загинули через 1,5 години після весілля
Іран
Санкції США проти Ірану набули чинності
Amazon
В одному з будинків Amazon обвалилася стіна – є жертви
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка