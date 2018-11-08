У Каліфорнії, США, в одному з барів сталася масова стрілянина. Озброєний чоловік розстріляв людей і прибулих на місце поліцейських.
Оновлено о 13.18: У результаті стрілянини загинуло 12 осіб.
Стрілянина сталася в барі Borderline Bar & Grill у місті Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, повідомляє ABC News.
Чоловік застрелив охоронця закладу, касирку, кількох осіб у барі і поліцейського, який з оперативною групою прибув на місце злочину.
Очевидці повідомляють про 11 постраждалих. Люди чули близько 30 пострілів.
Правоохоронці оточили будівлю, в якому переховувався зловмисник.
Стрілка вбили співробітники поліції. На місце прибули кілька нарядів поліції і машин швидкої допомоги.
До слова, місто Таузанд-Окс є 5-м у рейтингу найбезпечніших міст в США.
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We’re back on the air with live coverage after reports of a mass shooting at #Borderline in #ThousandOaks. It’s college night, which was always a busy night when I was in school nearby. Gut-wrenching. Very few details so far. Watching anxiously. pic.twitter.com/4a6HUBCarI
— Greg Lee (@abc7greg) 8 ноября 2018 г.
Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say “active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4
— Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.
Нагадаємо, 31 жовтня озброєний чоловік влаштував стрілянину в центрі Бердянська.