У Києві чоловік попросив свою сусідку зробити музику тихішою, через що дістав ножове поранення.

В одній з київських багатоповерхівок чоловіка дістала гучна музика сусідів і він попросив зробити її тихішою. Проте на зауваження жінка відреагувала, взявши до рук ніж, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Коли чоловік зовсім не зміг стерпіти гучної музики, він перерізав електродроти. Але жінка прийшла мститися до сусіда з ножем, який встромила йому у живіт.

Постраждалому вдалося відштовхнути сусідку та швидко зачинити двері.

– Поки в мене були сили, я викликав швидку допомогу. Відкрив вхідні двері, а потім взяв полотенце і закрив рану, оскільки була сильна кровотеча, – розповів чоловік.

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До слова, в Одесі поліцейський під час затримання застрелив чоловіка, якого підозрювали у вбивстві.