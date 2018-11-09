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Б’є, принижує та підглядає у туалеті за дітьми – скандал з вчителькою на Хмельниччині

У Хмельницькій області вибухнув скандал з вчителькою української мови, яка била та принижувала дітей.

У місті Волочиськ учні третього класу почали скаржитися на вчительку української мови.

За їх словами, жінка ображає їх, кричить, б’є та навіть підглядає за дітьми у туалеті.

Поліція відкрила кримінальну справу проти вчительки.

Читайте: Слава Україні! На Рівненщині вчитель покарав учня за патріотизм

Детальніше дивіться у сюжеті Надзвичайних новин.

Нагадаємо, в Одесі побили і пограбували відомого вчителя-фізика.

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