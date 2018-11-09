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ДТП з Лещенком: відео моменту аварії

У мережі з’явилося відео моменту зіткнення вантажівки з автомобілем народного депутата Сергія Лещенка.

Відео опублікував Андрій Дзиндзя на YouTube.

На ролику видно, як фура врізається у Volkswagen, що стоїть на узбіччі.

Читайте: Тереза Мей потрапила у ДТП, є поранені

Нагадаємо, про ДТП повідомив у соцмережах сам Лещенко. Він і водій фури не постраждали. Помічницю нардепа, яка була з ним в машині, госпіталізували з підозрою на струс мозку.

ДТП сталася по дорозі на Пущу-Водицю з боку Оболоні. Нардеп зупинився на узбіччі для перегляду карти і в його авто влетіла вантажівка DAF.

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